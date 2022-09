A SE Belford Roxo acabou tomando a virada em casa do Goytacaz - Edson VHL / SEBR

Publicado 19/09/2022 10:44

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo conheceu neste domingo (18/09) sua primeira derrota no Campeonato Carioca da Série B2. Os belforroxenses foram superados em casa pelo Goytacaz, por 5 a 3, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia. A partida foi válida pela segunda rodada da Taça Waldir Amaral (1ª fase). Os gols dos Sinistros de Bel foram marcados por Jean Cláudio, Marcos Felipe e Magrão.



"A derrota é difícil, mas graças a Deus, não tem batido tanto em nossa porta, por isso fomos campeões da Série C. Nosso time é de guerreiros e vamos trazer mais um título para Belford Roxo para alegria da cidade", destacou o técnico Diego Brandão, que viu seu time ficar duas vezes no placar, porém acabou levando a virada da equipe campista.

HOMENAGEM

Os jogadores homenagearam com uma faixa o torcedor Agner Felipe, que infelizmente morreu em um acidente de moto Edson VHL / SEBR

Antes de a bola rolar, os jogadores fizeram uma homenagem ao torcedor Agner Felipe, vizinho do clube que faleceu em um acidente de moto na última semana, com uma faixa ao entrarem no campo. Um buquê foi entregue a mãe do torcedor, Dona Simone Rocha, pelos chefes de torcidas Bruno Passos (Ressacada) e Júnior Andrada (Sinistros de Bel), além do presidente de Honra do clube, Rodrigo Gomes.

Dona Simone Rocha, recebeu um buquê, do chefe da torcida Sinistros de Bel, Júnior Andrada, e do presidente de honra do clube, Rodrigo Gomes, em homenagem ao filho Agner Felipe, torcedor do clube, que faleceu recentemente em um acidente de moto Edson VHL / SEBR

A SE Belford Roxo soma um ponto na competição, com um empate e uma derrota. O próximo jogo acontece nesta quinta-feira (22/09), às15h, contra o Bonsucesso, no Estádio Leônidas da Silva, na Zona Leopoldina do Rio de Janeiro.