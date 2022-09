Jogadores do SE Belford Roxo realizaram treinamentos na Vila Olímpica de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 17/09/2022 15:15 | Atualizado 17/09/2022 15:18

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo vai fazer a festa da torcida, em casa, neste domingo (18/09), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, contra o Goytacaz, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca Série B2, pela Taça Waldir Amaral. A diretoria do clube e seus patrocinadores estarão disponibilizando 200 ingressos de cortesia para os torcedores que poderão ser retirados na secretaria do estádio, até antes do início da partida.

“Este é o primeiro jogo em nosso campo, depois que fomos campeões da Série C e subimos de divisão, logo é importante que a torcida em peso, venha participar deste momento com sua vibração e energia”, disse o presidente do clube, Reginaldo Gomes.

Os jogadores intensificaram a parte física em treinos na academia. O lateral-direito João Marcelo fazendo fortalecimento muscular Divulgação O time treinou durante toda semana para garantir os primeiros três pontos na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), depois do empate na primeira rodada, fora de casa, contra o Cardoso Moreira.

O jogo será transmitido ao vivo pelo canal do youtube Belford Roxo TV.