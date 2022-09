A nova unidade conta com um espaço amplo e moderno para melhor atender a população belforroxense - Divulgação

A nova unidade conta com um espaço amplo e moderno para melhor atender a população belforroxenseDivulgação

Publicado 15/09/2022 23:18 | Atualizado 15/09/2022 23:21

Belford Roxo - Com o objetivo de oferecer mais comodidade e conforto aos seus clientes, a Águas do Rio vai inaugurar uma nova loja em Belford Roxo, na próxima segunda-feira (19/09), a partir das 9h. Localizada no primeiro andar do Shopping Nova Belford, no Centro, com conceito de loja-modelo da concessionária, a unidade conta com um espaço amplo e moderno para melhor atender a população belforroxense.

O endereço do novo estabelecimento fica na Avenida Benjamin Pinto Dias, 1.130. A loja-modelo vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h. É importante frisar que a antiga loja, localizada na Estrada Retiro da Imprensa, número 76, no bairro Piam, será desativada.

Para o diretor-superintendente da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense, Cleyson Jacomini, a mudança de endereço da loja vai proporcionar uma melhor experiência no atendimento aos moradores do município. “Essa é mais uma forma de cuidar e promover comodidade aos moradores. O novo local é de fácil acesso, pois fica bem no centro da cidade, assim ficaremos mais próximos dos usuários, prestando um serviço mais rápido e prático”, afirma.

Além do amplo e confortável espaço, com atendentes treinados e capacitados para oferecer um serviço de qualidade, totens de autoatendimento também estão à disposição na unidade, para que os clientes possam pagar as faturas da Águas do Rio via cartão de débito ou crédito. Já no Espaço Virtual, é possível solicitar segunda via de contas, mudança de titularidade, histórico de consumo, alteração do local de ligação de água, entre outros serviços, além de denunciar vazamento de esgoto ou ligações irregulares.

Serviço

Inauguração: Loja modelo de Belford Roxo

Local: Shopping Nova Belford

Data: 19 de setembro, às 9h