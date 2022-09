A USF Nivaldo Cardoso de Moura realizou a palestra sobre a prevenção ao suicídio - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 14/09/2022 17:37

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou nesta quarta-feira (14/09), na Unidade de Saúde da Família (USF) Nivaldo Cardoso de Moura, no bairro Heliópolis, uma palestra informativa sobre o Setembro Amarelo. Este ano, a campanha vem com o lema “A vida é a melhor escolha!”, dando destaque ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio (10-09).

Até o final do mês, as unidades de saúde estarão realizando esse trabalho de conscientização. No dia 19 de setembro, será a vez da USF Vila Pauline 2. Dia 20, acontece na USF José Venâncio e na USF Maria Anésia e no dia 27, na USF José Aparecido de Souza.