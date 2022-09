Após o término do trabalho, o abastecimento será normalizado gradativamente - Reprodução

Publicado 13/09/2022 13:48 | Atualizado 13/09/2022 13:50

Belford Roxo - O fornecimento de água tratada em quatro bairros de Belford Roxo será interrompido, nesta quinta-feira (15/09), das 9h30 às 17h30, devido a uma manutenção programada pela Light na rede da Águas do Rio. Segundo a concessionária, a execução do serviço da companhia de energia, será no sistema de bombeamento que atende pontos do município, que ficará desligado. Após o término do trabalho, o abastecimento será normalizado gradativamente.

Regiões afetadas em Belford Roxo (15/09): Lote XV, Vale do Ipê, parte do Wona, parte de Nova Aurora.



A concessionária solicita a clientes comerciais e residenciais que reservem água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias durante o período de desabastecimento e informa que serviços essenciais serão mantidos por meio do abastecimento com caminhão-pipa.

A empresa está à disposição pelo 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagem via WhatsApp.