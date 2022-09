Bruno Henrique e Rodrigo Caio fizeram a alegria das crianças da nova escolinha do Fla em Belford Roxo - Paula Reis / Flamengo

Bruno Henrique e Rodrigo Caio fizeram a alegria das crianças da nova escolinha do Fla em Belford RoxoPaula Reis / Flamengo

Publicado 11/09/2022 23:08 | Atualizado 11/09/2022 23:22

As crianças na nova escolinha do Fla em Belford Roxo Paula Reis / Flamengo

Belford Roxo – O Flamengo inaugurou na manhã deste sábado (10/09), a nova escolinha do clube, no Centro, de Belford Roxo. O evento contou com as presenças do atacante Bruno Henrique e do zagueiro Rodrigo Caio. A inauguração do espaço pelo Rubro-negro veio depois da polêmica em que alunos da escolinha do Fluminense, que funcionava no mesmo local, cantavam músicas flamenguistas. O vídeo viralizou nas redes sociais, levando o clube das Laranjeiras a romper o contrato com a escolinha O Flamengo se solidarizou com a escolinha, e nas duas últimas semanas resolveu apadrinhar o local com as novas cores rubro-negros, material esportivo e todo apoio, criando assim uma nova escolinha do clube em Belford Roxo.