Os jogadores do SE Belford Roxo posam antes da bola rolar no no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso MoreiraMarcos Leandro / SEBR

Publicado 11/09/2022 22:09 | Atualizado 11/09/2022 22:14

A partida foi muito disputada em Cardoso, com o SE Belford Roxo tendo um gol anulado Divulgação / SEBR

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo estreou com um empate na Série B2 do Campeonato Carioca. Os belforroxenses voltaram da Região Sul Fluminense, com um ponto, no 0 a 0 contra o Campos, neste domingo (11/09), no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira, na abertura da Taça Waldir Amaral."O importante que na nossa estreia na nova divisão, conseguimos ter uma boa atuação, encarando com categoria um time tradicional. Com o empate, não decepcionamos nossa torcida que sempre nos acompanha", disse o técnico Diego Brandão.Os Sinistros de Bel mesmo jogando no campo adversário, não tiveram dificuldade para colocar em prática as jogadas ensaiadas, e realizaram boas finalizações que quase se converteram em gol. Um dos lances marcantes, foi quando o volante Heloan, balançou a rede com um chute certeiro, mas o juiz anulou, alegando que houve uma falta antes.O próximo jogo do SE Belford Roxo será no próximo domingo (18/09), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, recebendo o Goytacaz.