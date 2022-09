Preparador físico, Jeferson Souza (D), fazendo trabalho de campo com os atletas, Nathan, França, Bolinho, Hudson e Jefinho - Divulgação

Publicado 10/09/2022 12:01 | Atualizado 10/09/2022 12:05

O meio atacante Fernando realizando exercícios de fortalecimento na academia com a equipe Divulgação

Belford Roxo - Após um mês de treinos, a Sociedade Esportiva Belford Roxo estreia neste domingo (11/09), no Campeonato Carioca da Série B2, às 15h, no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros (Ferreirão), em Cardoso Moreira, na Região Norte Fluminense, contra o Campos.“A nossa intenção é estrear buscando a vitória fora de casa, e assim garantir os três primeiros pontos na competição. Temos feito um trabalho de fortalecimento na academia e de velocidade no campo para os jogadores ficarem mais velozes e resistentes”, disse o preparador físico, Jeferson Souza.O time do técnico Diego Brandão vem se preparando desde o início de agosto, e terá poucas alterações na sua escalação, mantendo 95% do elenco campeão na Série C. A novidade é a volta do atacante Hudson Moreira, que promete balançar a rede na partida inicial.