As bailarinas estão animadas para a disputa do Taboão Fest DanceDivulgação

Publicado 09/09/2022 15:46 | Atualizado 09/09/2022 15:47

Belford Roxo - A Companhia WL Artes, de Belford Roxo, representa neste sábado (10/09) o município na 11ª edição do Taboão Fest Dance, em Campos do Jordão, em São Paulo. Sob a direção do professor Wesley Luís, as bailarinas ensaiaram vários meses para o festival na sede da WL, que fica na Associação de Moradores Amigos do Bairro – Avenida Santa Amélia, em Santa Amélia, Belford Roxo. A Secretaria Municipal de Cultura está dando todo apoio à Companhia.

Fundada em 14 de maio de 2015, a academia oferecia as modalidades de balé infantil e zumba com apenas 12 alunos. Agora, estão disponíveis baby class, balé infantil, balé adulto, jazz infantil e adulto, dança ministerial, sapateado, ginástica rítmica, fit dance e teatro.

O secretário Bruno Nunes (à esquerda) e o professor Wesley conversaram com as bailarinas antes da viagem Divulgação A academia é participante de eventos conhecidos em toda a Baixada Fluminense como: Top em Movimento, realizado pela bailarina Tereza Petsold; Projeto quem dança é mais feliz, do Shopping de Nova Iguaçu, dirigido pela bailarina Andrea Vitorino. É participante também oficial de vários festivais de dança como: Festival de Dança de Nova Iguaçu; IAGAD, também em Nova Iguaçu; Dançando com Raça em Duque de Caxias; Festival de Dança de Belford Roxo; Festival de dança de Nilópolis; Baile Real festival de dança da Cidade das crianças; Festival de dança de Queimados; entre outros, sempre estando entre as três primeiras colocadas e levando medalhas e troféus para casa.

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou que a Companhia tem todas as chances de conseguir boa colocação no Taboão Fest Dance. “O trabalho feito pela WL Artes é de primeira linha, com bailarinas talentosas. Demos todo apoio e acreditamos que a Companhia trará troféus e medalhas para Belford Roxo”, salientou o secretário.