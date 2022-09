A ideia é realizar uma verdadeira celebração à tradição oral e a ressignificação das ruas, através das produções artísticas que dialogam com o ato de re-existir - Divulgação

A ideia é realizar uma verdadeira celebração à tradição oral e a ressignificação das ruas, através das produções artísticas que dialogam com o ato de re-existirDivulgação

Publicado 09/09/2022 20:34 | Atualizado 09/09/2022 20:39





A ideia é realizar uma verdadeira celebração à tradição oral e a ressignificação das ruas de Belford Roxo, através das produções artísticas que dialogam com o ato de re-existir.



O projeto "Ruas e Ruelas" realiza a ambientação urbana de 206m² nos muros das casas vizinhas ao Centro Cultural Divulgação “Ruas e Ruelas” realiza a ambientação urbana de 206m² nos muros das casas vizinhas ao Centro Cultural, que celebra este ano o centenário de nascimento de Don’Ana: rezadeira e nordestina. O grupo de artistas participantes apresentam obras exclusivas e inéditas reforçando o lugar da resistência, da memória de Don’Ana e do próprio espaço em si, dos fluxos migratórios (Nordeste e Sudeste) que formam as teias entrelaçadas das identidades culturais do Estado do Rio de Janeiro, em especial, da Baixada Fluminense.



Dida Nascimento é um dos artistas que integram o projeto "Ruas e Ruelas" Divulgação

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUcGjiXrHm_XiUmh8UrI9DEaqkJxtDtNIf4F83-_Bxr1mprg/viewform Belford Roxo – O Centro Cultural Donana promove, neste sábado (10/09), a partir das 9h, o segundo dia das comemorações do centenário da matriarca que dá nome ao espaço, no bairro Piam, em Belford Roxo, com uma exposição das intervenções artísticas dos 13 artistas do projeto “Ruas e Ruelas”. Paralelamente haverá apresentações de música, poesia, danças urbanas, capoeira e moda com os Núcleos do Donana, além do Mutirão de Grafitti Donana.A ideia é realizar uma verdadeira celebração à tradição oral e a ressignificação das ruas de Belford Roxo, através das produções artísticas que dialogam com o ato de re-existir.O projetorealiza a ambientação urbana de 206m² nos muros das casas vizinhas ao Centro Cultural, que celebra este ano o centenário de nascimento de Don’Ana: rezadeira e nordestina. O grupo de artistas participantes apresentam obras exclusivas e inéditas reforçando o lugar da resistência, da memória de Don’Ana e do próprio espaço em si, dos fluxos migratórios (Nordeste e Sudeste) que formam as teias entrelaçadas das identidades culturais do Estado do Rio de Janeiro, em especial, da Baixada Fluminense.O grupo é formado por treze artistas do Estado do Rio de Janeiro, sob a direção artística de Dida Nascimento e Gilberto de Lima. Sendo a grande maioria moradores da região da Baixada Fluminense , da cidade de Belford Roxo. Link para inscrição:

1.Charles (Belford Roxo),

2.Dida Nascimento (Belford Roxo),

3.Gilberto (Mesquita),

4.Nena Balthar (Humaitá),

5.PV Dias (Grajaú),

6.Robnei Bonifácio (Irajá),

7.Budog (Belford Roxo),

8.Lira (Belford Roxo),

9.Klein (São João de Meriti),

10.Viro (Belford Roxo),

11.Supershok (Belford Roxo),

12.Kdão (Belford Roxo),

13.Toma (Belford Roxo).



A História de Don´Ana



Don’Ana era rezadeira, em uma mistura de fé, dom, solidariedade e saberes populares. Com isso criou, em sua casa e no seu bairro, um vínculo com os vizinhos: um lugar de afeto. A partir dessa proposição, a cidade de Belford Roxo recebe intervenções urbanas, no formato grafite, pintura, stencil e lambe-lambe.



A iniciativa conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Rua Cultural RJ.

Serviço:



Projeto Ruas e Ruelas



Mutirão de Graffiti



Música



Mic aberto



Danças Urbanas



Poesia



Datas: 10/09 (sábado)



Horário: a partir das 9h



Local: Centro Cultural Donana



Endereço: Rua Aguapeí, 197, Piam, Belford Roxo - RJ