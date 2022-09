A Companhia WL Artes conquistou nove prêmios no Taboão Fest Dance - Divulgação

Publicado 12/09/2022 17:32 | Atualizado 12/09/2022 17:35

Belford Roxo - A Companhia WL Artes de Belford Roxo fez bonito na "11ª edição do Taboão Fest Dance", em Campos do Jordão, em São Paulo. Sob a direção do professor Wesley Luís, a Companhia recebeu premiação em nove categorias, destacando-se o 1º lugar no duo com Sophia Lopes e Ana Werneck, com a música “O xote das meninas” (Ela só quer...só pensa em namorar), de Luiz Gonzaga e Zé Dantas.

No Taboão Fest Dance, a Companhia conquistou ainda três segundos lugares e cinco terceiros lugares. O secretário de Cultura de Belford Roxo, Bruno Nunes, destacou o feito da Companhia, que recebeu todo o apoio da Secretaria. “Nosso município é fértil em talentos e a dança atrai muitos jovens. O resultado conquistado pela WL Artes é fruto de um trabalho bem realizado pela Companhia e é motivo de orgulho. A Casa da Cultura oferece uma série de cursos. É importante que a população participe para que novos talentos surjam”, avaliou Bruno.

Integrantes da Companhia WL Artes exibem orgulhosos os prêmios e a de Belford Roxo Divulgação Além de Sophia Lopes e Ana Werneck, foram premiadas: Isabelly Cristina e Larissa Gomes (2º lugar); Cia KDS (2º lugar) e Cia Enfeitiçada (2º lugar). Evelyn Rafaele; Larissa Gomes; Cia KDS; O Diário de Luísa e Anne e Eternamente Aquaman, de Isabely Cristina; todas conquistaram o terceiro lugar nas respectivas categorias.