A nova Madrinha dos Passistas da Inocentes de Belford Roxo, Ashley Kirk - Divulgação

Publicado 12/09/2022 15:21 | Atualizado 12/09/2022 15:24

Belford Roxo - A estonteante diretora de serviços de saúde, Ashley Kirk, é a nova madrinha das passistas da Inocentes de Belford Roxo. O convite foi feito pela direção da escola de samba, juntamente com os coordenadores da ala: Luciene Santinha e Yago Sensação. A nova missão da beldade será desfilar na frente dos malandros e cabrochas da agremiação belforroxense, no Carnaval de 2023.

“É um privilégio e uma honra ser madrinha dos passistas da Inocentes de Belford Roxo. Gostaria de agradecer à comunidade e aos dirigentes da escola pela oportunidade de desfilar num enredo que fala do empoderamento da mulher. Vou cumprir meu papel com respeito e amor pela Inocentes, pelos passistas e pelo samba no pé”, disse Ashley Kirk.

A afro-americana, Ashley, conheceu a arte do samba no pé, em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, em 2012. Daí em diante procurou se aperfeiçoar. Em 2020, no Brasil, desfilou no Império Serrano, e no último carnaval passou na avenida pela Cubango.

A tricolor da Baixada Fluminense será a última agremiação da Série Ouro da Liga-RJ, a desfilar no Sábado de Carnaval, em 2023, no Sambódromo, com o enredo "Mulheres de Barro", do carnavalesco Lucas Milato, que fala sobre as paneleiras de Goiabeiras, da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Elas são grandes mulheres artesãs, que produzem panelas de barro para sustento de suas famílias.