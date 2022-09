Belford Roxo

Taboão Fest Dance: Companhia de dança de Belford Roxo conquista prêmio em 09 categorias, em SP

Sob a direção do professor Wesley Luís, a Companhia se destacou com o 1º lugar no duo com Sophia Lopes e Ana Werneck, com a música "O xote das meninas"

Publicado 12/09/2022 17:32 | Atualizado há 20 horas