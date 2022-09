Belford Roxo

Quatro bairros de Belford Roxo terão o fornecimento de água interrompido nesta quinta (15/09)

Interrupção acontece devido a manutenção programada pela Light na rede da Águas do Rio. Serviço afetará o Lote XV, Vale do Ipê, parte do Wona, parte de Nova Aurora, das 9h30 às 17h30

Publicado 13/09/2022 13:48 | Atualizado há 1 dia