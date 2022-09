Profissionais da Escola Municipal Albert Sabin participaram de uma roda de conversa - Rafael Barreto / PMBR

Profissionais da Escola Municipal Albert Sabin participaram de uma roda de conversaRafael Barreto / PMBR

Publicado 15/09/2022 17:45 | Atualizado 15/09/2022 17:49

Belford Roxo - Continuando as ações de conscientização sobre a campanha do "Setembro Amarelo" em Belford Roxo, a Secretaria de Saúde, através da Secretaria Executiva de Saúde Mental, está realizando palestras com profissionais da área de fisioterapia, psicologia, psicopedagogia e outros em unidades escolares e de saúde da rede. Nesta quinta-feira (15/09), uma equipe passou na Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin para uma roda de conversa com profissionais e alunos.

Esta semana foram realizadas palestras na Policlínica Neuza Brizola, Unidade Básica de Saúde (UBS) Armindo Feliciano da Silva (Zé Macaco) com dinâmica de amor próprio e no Ciep 315 General Ladário Pereira Telles.