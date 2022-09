A exposição composta por 17 cubos tem o objetivo de sensibilizar a população para as necessidades do planeta - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Glocal Experience chegou a Belford Roxo com uma exposição composta por 17 cubos que representam cada uma das ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). O evento acontece na Praça de Santa Amélia, até o dia 3 de outubro, das 8h às 22h. O município é a terceira cidade a receber a exposição, que tem o objetivo de sensibilizar a população da necessidade de urgência para regeneração do planeta, levando o conhecimento das ODS através da arte. Esses objetivos fazem parte da “Agenda 2030”, um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015 pelos 193 países membros.

Em cada cubo está exposto uma ODS com a explicação do que representa e um grafite feito por um artista durante a realização da Glocal na Marina da Glória, evento que reuniu mais de 38 mil pessoas que tiveram acesso a mais de 100 atrações. A Glocal Experience é uma iniciativa da Dream Factory, com correalização da Editora Globo. O projeto ainda conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e tem o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade como parceiros institucionais, além de outras parcerias e apoiadores.

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, explicou que representantes da Dream Factory entraram em contato para levar a exposição até a cidade. “Essa exposição é um marco em Belford Roxo, pois é a primeira vez na história que o município recebe um evento desse porte em praça pública para a população observar e aprender. Nada é mais importante que a sociedade ter acesso a arte, e dessa vez uma arte sustentável", destacou Bruno. “Cada cubo representa uma das 17 ODS estabelecidos pela ONU para transformar o mundo. Isso é levar a educação ambiental, através de arte, para os moradores”, complementou o secretário de Meio Ambiente, Tuninho Medeiros.