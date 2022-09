O técnico Portella (D), com a equipe técnica e os jogadores durante treino - Divulgação

Publicado 16/09/2022 11:23 | Atualizado 16/09/2022 11:26

Belford Roxo - A equipe sub-13 da Sociedade Esportiva Belford Roxo estreia, neste sábado (17/09), às 11h, no Campeonato Iguaçuano de Futebol 2022, contra o Itaipú, no campo do adversário, em solo iguaçuano.“Estamos ansiosos para entrar em campo e fazer uma boa partida, pois nos preparando a meses, treinando no Estádio Nélio Gomes. Alguns jogadores vieram da nossa escolinha e outros passaram na peneira, que realizamos no mês passado, com crianças de projetos da região. Um exemplo é o goleiro titular, Manoel, que é oriundo da Escolinha de Futebol da Vila Olímpica de Belford Roxo. Vamos firme em busca da primeira vitória”, disse o técnico Carlos Portella.A competição conta com seis equipes, divididas em cinco rodadas, e está sendo promovida pela Liga de Desportos de Nova Iguaçu (LDNI).