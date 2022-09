A empresa esclareceu ainda que, após a melhora da qualidade da água nos pontos de captação, o sistema de abastecimento será normalizado gradativamente - Divulgação

Publicado 17/09/2022 15:34

Belford Roxo - A Águas do Rio informou, nesta sexta-feira (16/09), que o sistema de abastecimento em Belford Roxo e em alguns municípios da Baixada Fluminense está comprometido. Devido às chuvas desta semana, houve aumento da turbidez no ponto de captação de água bruta em algumas represas do Sistema Acari, operadas pela Cedae, e, também, em unidades de tratamento administradas pela concessionária.

Com isso, a produção e o fornecimento da água para a região foram impactados. A empresa esclareceu ainda que, após a melhora da qualidade da água nos pontos de captação, o sistema de abastecimento será normalizado gradativamente.

Neste período, a companhia solicita a clientes comerciais e residenciais que reservem água de cisternas e caixas d’água apenas para as atividades prioritárias. Serviços essenciais estão sendo abastecidos por meio de caminhão-pipa.

Regiões afetadas em Belford Roxo: Lote XV, Vale do Ipê, parte do Wona, parte da Nova Aurora, Areia Branca e Itaipu.

A Águas do Rio está à disposição pelo 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagem via WhatsApp.