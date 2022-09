A diretora da escola, Eni Carvalho, com a Princesa da Primavera, Valentina Victor - Divulgação

Brincadeiras como pescaria fizeram parte da Festa da Primavera Divulgação

A escola celebrou a Estação das Flores Divulgação

Os profissionais de educação da Escola Municipal Márcia Adão Lopes Lourenço na Festa da Primavera Divulgação

Belford Roxo – A Escola Municipal Márcia Adão Lopes Lourenço, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, realizou nesta sexta-feira (16/09), sua Festa da Primavera, em celebração a chegada da nova estação, a mais florida de todas. Painéis decorativos com flores, barracas com várias guloseimas de doces e salgados, e brincadeiras animaram à tarde dos alunos, profissionais de educação, e responsáveis.Os eventos da Festa da Primavera promovem uma confraternização em torno do ambiente escolar para valorizar o aprendizado, engajando toda a comunidade. A presença de todos é sempre muito importante.A festividade foi comandada pela diretora da E. M. Márcia Lopes Lourenço, Eni Carvalho, que teve Valentina Victor, de 5 anos, escolhida como a Princesa da Primavera.