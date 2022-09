A ocorrência com as drogas, pistolas e os rádios, foi registrada na 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 17/09/2022 21:40 | Atualizado 17/09/2022 22:15

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam quatro homens, na noite deste sábado (17/09), que faziam parte de uma quadrilha que praticava sequestros e extorsões através do aplicativo Pix, em Belford Roxo. Os criminosos foram presos no bairro de Santa Tereza. Com o quarteto, os agentes apreenderam duas pistolas, rádios transmissores e drogas.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).