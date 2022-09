A normalização do sistema acontecerá de forma gradativa, após a conclusão do serviço - Reprodução

Publicado 18/09/2022 23:06

Belford Roxo - A Águas do Rio informou, neste domingo (18/09), que trabalha no reparo emergencial da adutora que abastece partes das cidades de Belford Roxo, e outros municípios da Baixada Fluminense (Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Mesquita). Por conta disso, o fornecimento de água nessas regiões ficou comprometido. A normalização do sistema acontecerá de forma gradativa, após a conclusão do serviço.



A concessionária está disponível por meio do 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp.



Bairros afetados em Belford Roxo: Andrade Araujo, Areia Branca, Barro Vermelho, Bom Pastor, Das Graças, Glaucia, Heliópolis, Itaipu, Maringá, Nova Aurora, Nova Piam, Parque Dos Ferreiras, Pauline, Piam, Recantus, Redentor, Santa Amélia, Santa Maria, Santa Tereza, Santo Antônio Da Prata, São Bernardo, São Francisco De Assis, São Vicente, Shangri-Lá, Wona, Centro, São José, Apolo XI, Babi, Bairro Dos Ferreiras, Boa Sorte, Boa Ventura, Castelar, Fonte Rosa, Frei Fabiano, Guaraciaba, Interlandi, J Anapolis, J Eplanada, J Ideal, Jambui, Jardim Acacias, Jardim America, Jardim Bom Pastor, Jardim Cristina, Jardim Dimas Filho, Jardim Dos Pinheiros, Jardim Glaucia, Jardim Ideal II, Jardim Ipe, Jardim Patricia, Jardim Redentor, Jardim Silvania, Jardim Taboca, Jardim Tupiara, Jd Almo, Jd Mimoso, Jd Mte Castelo, Jd Posse, Jd S Maria, Jd S Vicente, Jrd Santa Helena, L Baiana, M Amalia, M Couto, Mangueiras, Monte Orebe, Nova Esperanca, Outeiro, P S Lucas, P Suecia, Parqe Veneza, Parque Amorim, Parque Colonial, Parque Itambe, Parque Martinho, Parque Roseiral, Parque Sao Pedro, Parque Veneza, Pesperanca, Pq S Bento, Prata, Prq B Sorte, Prq Boa Esperanca, Prq Califas, Prq E Pequeno, Prq Floresta, Prq Fluminense, Prq S Amelia, Prq S Benedito, Prq Uniao Ii, Rancho Novo, Retiro Feliz, Roncali, S Francisco, S Leopoldo, Santa Emilia, Sitio Floresta Linda, Solidao, Tres Setas, V Barcelos, V Julu, V Magalhae, V Novo, V Pauline, V Verde, Vasco, Vila Entre Rios, Vila Eria, Vila Heliopolis, Vila Iracema, Vila Joana, Vila Joia, Vila Maia, Vl Carmari, Vl Cava, Vl Tingua, Vla Madalena.