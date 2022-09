A Rua Jussara, no Parque dos Ferreiras, está ficando de cara nova - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 19/09/2022 18:18 | Atualizado 19/09/2022 18:26

Belford Roxo - As obras em Belford Roxo não param. As secretarias municipais de Conservação e de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, rodaram a cidade com frentes de obras de infraestrutura. O asfalto chegou nas ruas Erick, em Vila Jolá, na Estrada Capim Melado, bairro Roseiral e na rua Jussara, no Parque dos Ferreiras.

A Estrada do Capim Melado, no bairro Roseiral, ganhou novo asfalto Rafael Barreto / PMBR



Além disso, diariamente as equipes da operação tapa-buraco estão pelas ruas dando aqueles pequenos reparos. O projeto passou pela Estrada Itaipu-Babi e rua Antônio Farias, em Shangrilá.