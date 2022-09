A nova loja comercial da Águas do Rio fica no Shopping Nova Belford, no Centro - Divulgação

Publicado 20/09/2022 13:52 | Atualizado 20/09/2022 13:53

Belford Roxo - Nesta segunda-feira (19/09), a Águas do Rio inaugurou uma nova loja em Belford Roxo. De fácil acesso para os belforroxenses, o espaço fica localizado no Centro do município, no primeiro andar do Shopping Nova Belford. A unidade tem o conceito de loja-modelo da concessionária e disponibiliza um espaço amplo e moderno para o atendimento da população.

O endereço do novo estabelecimento é na Avenida Benjamin Pinto Dias, 1.130, no Centro. A loja-modelo vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. É importante ressaltar que a antiga loja, localizada na Estrada Retiro da Imprensa, número 76, no bairro Piam, já está desativada.



Edimilson Monteiro, aposentado de 61 anos, foi o primeiro cliente da loja Divulgação

“Temos um ambiente completamente novo, confortável, espaçoso e com facilidade de acesso por se localizar no coração da cidade, no centro de Belford Roxo. A loja é um importante instrumento de trabalho, mas o que faz a diferença na vida dos clientes é um bom atendimento aliado ao espaço aconchegante, para que se sintam bem recepcionados e saiam satisfeitos com seus questionamentos resolvidos”, destacou Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense. Edimilson Monteiro, aposentado de 61 anos, foi o primeiro cliente da loja e saiu do local realizado. “Os atendentes são carismáticos e atenciosos. Tudo de bom! Fui bem atendido e vou fazer a recomendação para as pessoas virem ao shopping, que tem uma loja nova da Águas do Rio”, contou.“Temos um ambiente completamente novo, confortável, espaçoso e com facilidade de acesso por se localizar no coração da cidade, no centro de Belford Roxo. A loja é um importante instrumento de trabalho, mas o que faz a diferença na vida dos clientes é um bom atendimento aliado ao espaço aconchegante, para que se sintam bem recepcionados e saiam satisfeitos com seus questionamentos resolvidos”, destacou Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense.

Para Lucilla Barreto, gerente comercial da concessionária, a inauguração da loja é um carinho tanto com o cliente, quanto com o time da empresa. "Investimos na capacitação dos nossos atendentes, com treinamento contínuo de postura ao lidar com o outro, no trato com o público, para que eles sejam eficazes na resolução das questões que chegam através dos nossos usuários. Tratá-los sempre com muito respeito, amor, carinho e com todo cuidado, acredito que seja uma receita para se realizar um atendimento de alta performance", completou.