Publicado 20/09/2022 14:09 | Atualizado 20/09/2022 14:13

Belford Roxo – Um homem foi morto com tiros na cabeça, no Largo da Baiana, no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (20/09). O crime aconteceu por volta das 11 horas. A identificação da vítima não foi revelada.

De acordo com as informações de moradores, o homem estava em uma motocicleta na Rua Tomás, no Largo da Baiana, próximo a um posto de saúde, quando foi alvejado por tiros, perdendo o controle da moto, caindo na calçada, onde foi novamente acertado com outros tiros. Projéteis da arma usada pelos assassinos foram encontrados no local.

Policiais militares do 39º BPM foram acionados para o local e isolaram a área. Até o momento, não há informações da autoria e motivação do crime.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).