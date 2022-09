O secretário Marcelo Machado, ao lado da cadeirante Ana Paula, que atua como administradora da Secretaria de Mobilidade Urbana, nas ações educativas de trânsito - Reprodução / PMBR

Publicado 22/09/2022 23:32 | Atualizado 22/09/2022 23:38

Belford Roxo - A Semana Nacional de Trânsito acontece de 18 a 25 de setembro, com o intuito de incentivar um trânsito mais seguro. Em Belford Roxo, diariamente a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana está nas ruas orientando o trânsito e realizando ações educativas e de conscientização juntos aos condutores, pedestres, passageiros, ciclistas, de um trânsito mais seguro.

"A Semana Nacional de Trânsito visa conscientizar condutores e pedestres e alertar sobre atitudes que evitem acidentes de trânsito. A secretaria de Mobilidade Urbana vem fazendo campanha diuturnamente educativas para levar essa conscientização ao nosso munícipe. Dá importância de usar o cinto de segurança, não avançar o sinal vermelho, carro na calçada é inevitável, um avanço de sinal vermelho é inevitável, mas a morte sim, essa nós podemos evitar e juntos salvamos vida", destacou o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado.

SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO



A Semana Nacional do Trânsito 2022 (SNT) teve início, neste domingo (18/9), evento que acontece anualmente, entre os dias 18 e 25 de setembro, com o objetivo de estimular ações educativas que visam à conscientização da sociedade na segurança no trânsito. O tema deste ano será às emoções às quais estamos sujeitos no trânsito e seus impactos na segurança viária.



Na programação da SNT estão previstas várias ações educativas, como lives, palestras, atividades e oficinas, que envolvem diversos órgãos públicos ligados ao tema da segurança viária.



Semana Nacional de Trânsito - Instituída pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) em 1997, a Semana Nacional de Trânsito promove por meio da conscientização de condutores, passageiros, ciclistas e pedestres, um trânsito mais seguro. Deve ser o momento em que todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito promovam ações de educação e conscientização para a segurança no trânsito.