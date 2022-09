O Ensaio de Rua acontecerá na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos (entrada de Belford Roxo), no Centro - Divulgação / Diego Martins Mendes

O Ensaio de Rua acontecerá na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos (entrada de Belford Roxo), no CentroDivulgação / Diego Martins Mendes

Publicado 21/09/2022 20:34 | Atualizado 21/09/2022 20:37

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo apresenta para a comunidade belforroxense, neste domingo (25/09), a partir das 18h, na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos (entrada de Belford Roxo), no Centro, durante o seu primeiro ensaio de rua para o próximo carnaval, o seu hino oficial (samba) do Carnaval 2023.

O samba é de autoria de Cláudio Russo, Júnior Fionda, Fadico, Lequinho, Hugo Bruno, Leandro Thomaz e Altamiro, e é uma homenagem às paneleiras de Goiabeiras, de Vitória, Espírito Santo. Grandes mulheres artesãs e empreendedoras, que produzem panelas de barro.

“Vamos fazer o lançamento do nosso samba-enredo para toda a comunidade e componentes, no nosso ensaio de rua e aproximar mais a população da agremiação. Em um espaço pavimentado e iluminado, graças ao bom trabalho que o governo do prefeito Waguinho (União Brasil) vem realizando na cidade. Agora é partir para dentro e cantar firme o nosso sambão, que com certeza será nota máxima”, disse o presidente Reginaldo Gomes.



O samaba é uma homenagem às paneleiras de Goiabeiras, de Vitória(ES). Grandes mulheres artesãs e empreendedoras, que produzem panelas de barro Divulgação

A escola de samba Tricolor da Baixada Fluminense será a última agremiação da Série Ouro, da Liga-RJ, a desfilar no sábado de Carnaval, no Sambódromo, em 2023, com o enredo "Mulheres de Barro", do carnavalesco Lucas Milato. O evento contará com a presença de todo contingente da agremiação com um show do cantor Tiago Brito, bateria de mestre Juninho, passistas, rainha, casais de mestre-sala e porta-bandeira e baianas.A escola de samba Tricolor da Baixada Fluminense será a última agremiação da Série Ouro, da Liga-RJ, a desfilar no sábado de Carnaval, no Sambódromo, em 2023, com o enredo, do carnavalesco Lucas Milato.