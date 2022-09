Idosos se confraternizaram e participaram de diversas atividades, como desfile da terceira idade e teatro - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, realizou nesta quinta-feira (22/09), uma palestra de conscientização sobre o "Setembro Amarelo" voltada para a terceira idade na Avenida Retiro da Imprensa, no bairro de Piam.

Aproximadamente 60 idosos participaram do evento com diversos atrativos como: desfile da terceira idade, teatro, brechó, dança e feira de artesanato. Na palestra que celebrou a vida e a chegada da primavera, estiveram presentes a secretária de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Cristiane de Carvalho Leonardo (Cristiane do Sobreira), o secretário de Cultura, Bruno Nunes, a secretária da Mulher, Cristiane Guedes, e profissionais da Secretaria Executiva de Saúde Mental.



Após o evento com palestras sobre prevenção aos suicídio, os participantes se confraternizaram Rafael Barreto / PMBR

O secretário Bruno Nunes reforçou o valor das atividades de oficina e artesanato nos encontros. "Estamos focados em melhorar a saúde emocional. O principal é resgatar a alegria de quem precisa do nosso cuidado", enfatizou. A secretária Cristiane De Carvalho ressaltou a importância do evento. "Precisamos sempre dessa interação com os nossos idosos e elevar a autoestima deles", resumiu, aproveitando para destacar o trabalho que tem sido feito com os idosos que perderam algum parente por suicídio.

Uma das idosas mais participativas, Maria Enedite Siqueira da Rocha, 78 anos, aposentada e moradora de Belford Roxo há mais de cinquenta anos, demonstrou toda sua felicidade durante as atividades. “Esses cuidados são muito importantes para nós. Poder socializar e fazer amizades. Tenho muita gratidão por essas ações”, concluiu.