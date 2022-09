O SE Belford Roxo conseguiu uma importante vitória no tradicional Estádio Leônidas da Silva, em Bonsucesso - Marcos Leandro / SEBR

O SE Belford Roxo conseguiu uma importante vitória no tradicional Estádio Leônidas da Silva, em BonsucessoMarcos Leandro / SEBR

Publicado 22/09/2022 18:31 | Atualizado 22/09/2022 18:43

Belford Roxo - Cumprindo o que prometeu a torcida, e ao presidente Reginaldo Gomes, o novo técnico da Sociedade Esportiva Belford Roxo, Luciano Moraes, estreou com o pé direito comandando o clube belforroxense na vitória de 2 a 0 sobre o Bonsucesso, pela terceira rodada da Taça Waldir Amaral, na Série B2 do Campeonato Carioca, no Estádio Leônidas da Silva, na Zona da Leopolpina. Os gols foram marcados Jean Cláudio e Hudson.



O técnico Luciano Moraes parabenizou a equipe pela vitória contra o Bonsucesso Marcos Leandro / SEBR

“Esta é a primeira de uma série de vitórias, que esse time de vencedores fará, na competição", disse o técnico Luciano Moraes. O SE Belford Roxo está na sexta colocação, com quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota.

O jogo



Os autores dos gols Jean Cláudio e Hudson Moreira Marcos Leandro / SEBR

Os Sinistros de Bel entraram em campo com muita garra tendo como missão vencer. Aos 26 minutos, o centroavante Felipe Augusto, cruzou a bola para o meia Marcos Felipe, que cruzou para o atacante Jean Cláudio, que de cabeça fez a redonda balançar a rede. O Belzão continuou atacando, e aos 35, Jean Cláudio bateu o escanteio e o atacante Hudson Moreira de cabeça fez o segundo gol.



Os torcedores do Sinistros de Bel marcaram presença em Bonsucesso Marcos Leandro / SEBR

O próximo jogo da SE Belford Roxo será no próximo domingo (25/09), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, contra o Mageense. No final do jogo, a fiel torcida do Bel e os jogadores em delírio comemoraram a vitória.

Os jogadores e o novo treinador Luciano Moraes saúdam os torcedores que foram ao Estádio Leônidas da Silva Marcos Leandro / SEBR

Classificação da Série B2 do Campeonato Carioca Divulgação / Ferj