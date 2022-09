No asilo foram encontradas diversas irregularidades como remédios vencidos - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 23/09/2022 18:52 | Atualizado 23/09/2022 18:58

Em função de muitas irregularidades, a Prefeitura interditou o asilo em Nova Aurora Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Após uma denúncia anônima feita ao Ministério Público de Belford Roxo, um asilo clandestino que funcionava no bairro Nova Aurora, foi interditado nesta sexta-feira (23/09). A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher foi acionada e esteve no local acompanhada pela Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Hospital Fluminense e Polícia Militar para colher evidências, localizar as famílias e acolher os 14 idosos que residiam no local. A casa era alugada e funcionava como “abrigo” há alguns meses sem ventilação, com alimentos e medicamentos vencidos e em condições insalubres.Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com duas funcionárias e os idosos. A documentação deles, que deveria estar no asilo, não foi encontrada. A dona do asilo clandestino chegou um pouco depois e as três foram conduzidas a 54ª DP. Os idosos foram encaminhados ao Hospital Fluminense para receberem o primeiro atendimento. De acordo com a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, o setor irá acompanhar caso a caso.