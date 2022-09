Ketlyn Gonçalves, moradora do bairro Parque São Vicente, foi uma das 2,5 mil pessoas beneficiadas com a intervenção da Águas do Rio - Divulgação

Publicado 23/09/2022 19:07 | Atualizado 23/09/2022 19:08

Belford Roxo - “Depois de muita luta, muitos anos, nós temos água. Graças a Deus!”. Esse é um desabafo cheio de alegria de Ketlyn Gonçalves, moradora do bairro Parque São Vicente, em Belford Roxo. É que a Águas do Rio realizou o assentamento de aproximadamente três mil metros de novas redes de água, além da instalação de uma bomba para atender a região. A intervenção vai beneficiar cerca de 2,5 mil moradores e mudar para melhor a realidade de muita gente.

Ketlyn agora é só sorrisos, mas não se esquece das dificuldades que já passou no lugar onde mora praticamente a vida toda.

“Já chegamos a ficar dois, três meses sem uma gota de água. Foi um período bem difícil, porque eu tinha que comprar galões de água ou ir lá no outro morro pegar água na casa da minha comadre. Foi complicado. Como tenho duas crianças pequenas – uma de seis e outra de um ano – se torna mais difícil ainda passar por toda essa situação. Eles já até passaram mal, tiveram vômitos e diarreia por causa da água de antes. Mas agora as coisas estão bem melhores. Tenho água de qualidade nas torneiras!”, ressalta.

O sistema de bombeamento já está em operação na Rua Paulo César. Com essa iniciativa, a água tratada e regular vai chegar de forma mais eficaz para quem mora nas partes mais altas da região.

“Proporcionar essas obras de melhorias para moradores do Parque São Vicente é algo gratificante. Conheço bastante o bairro, já morei há muito tempo aqui perto e sei das reais necessidades e do abastecimento precário que assolou a região por anos. Essa mudança da realidade, e levar nossos serviços com qualidade e excelência, é o que nos move”, finaliza Witas Santana, supervisor de operações da Águas do Rio com atuação na cidade.