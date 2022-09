Psicólogo Arthur Lucas, na Unidade de Saúde da Família de Vilar Novo, na Campanha do Setembro Amarelo - Divulgação

Publicado 25/09/2022 14:33 | Atualizado 25/09/2022 14:34

Belford Roxo - As Unidades de Saúde da Família (USF) Vilar Novo e Casemiro Meireles, em Belford Roxo, realizaram neste final de semana, palestras sobre a prevenção do suicídio como parte das atividades da, que acontece no período de 01 a 30 de setembro. Trata-se de uma campanha, que teve início no Brasil em 2015, e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento.Em Vilar Novo, a palestra foi ministrada pelo psicólogo Arthur Lucas de Almeida e na de Casemiro Meireles, pela psicóloga Miriam Iara Garcia e pela enfermeira Fátima Regina Wanzeler.Os palestrantes enfatizaram, que atualmente devido ao corre-corre do dia-a-dia, muitas vezes as pessoas não tem tempo de observar quem está a seu lado, e que pode estar dando sinais de que está propensa ao suicídio, independente da idade. E a melhor maneira de ajudar o próximo na prevenção do suicido é por meio da informação, que pode ser através dos meios de comunicação com campanhas de alerta à depressão; no apoio da família ou em ambientes coletivos adequados para o aprendizado, tais como postos de saúde e instituições sociais.