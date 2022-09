O secretário de Esporte e Lazer e presidente de Honra da Inocentes, Rodrigo Gomes levou sua cachorra Dory para tomar a vacina antirrábica - Divulgação

Publicado 25/09/2022 14:49 | Atualizado 25/09/2022 14:51

Os portões da Inocentes foram abertos para a população vacinar seus animais Divulgação

Vacinação Antirrábica na Inocentes de Belford Roxo Divulgação

Belford Roxo - A quadra da Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo, no Parque São Vicente, neste sábado (24/09), foi "invadida" por miados e latidos, sons diferentes dos habituais ouvidos no espaço do sambista. Centenas de cães e gatos foram levados por seus responsáveis para serem vacinados, no, promovido pela Prefeitura de Belford Roxo.“Pela primeira vez os portões da quadra da Inocentes foram abertos para ser um dos 15 postos de vacinação. Para nós é importante estarmos presentes em todas as ações que necessitem do nosso espaço e que a Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Diretoria Executiva de Controle de Vetores e Zoonoses, estejam realizando em benefício da população. Queremos mostrar que o samba, também é responsabilidade social. No ano passado, abrimos o espaço da Vila Olímpica para os moradores das regiões próximas levarem seus bichinhos de estimação para serem vacinados e o sucesso foi tanto que repetimos novamente, hoje. Quem ganha com essa parceria é a população”, disse o secretário municipal de Esporte e Lazer e presidente de Honra da Inocentes de Belford Roxo, Rodrigo Gomes.A raiva pode ser transmitida para o ser humano através da saliva de um animal infectado, quando morde uma pessoa.