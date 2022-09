Para o município de Belford Roxo, Daniela do Waguinho destinou recursos para construção de creches e escolas, equipar as unidades de ensino, aquisição de veículos e ônibus escolares - Divulgação

Para o município de Belford Roxo, Daniela do Waguinho destinou recursos para construção de creches e escolas, equipar as unidades de ensino, aquisição de veículos e ônibus escolaresDivulgação

Publicado 26/09/2022 11:03 | Atualizado 26/09/2022 11:24

É de Daniela do Waguinho, a Lei que instituiu o 13 de março como Dia Nacional da luta contra a Endometriose, e a Semana de Educação Preventiva sobre a doença; além de projetos que asseguram gratuidade de justiça para mulheres vítimas de violência doméstica, entre outras ações Divulgação

Daniela chegou a Brasília para exercer o seu primeiro mandato com a experiência de ter exercido a função de secretária de Assistência Social de Belford Roxo. Formada em Pedagogia. É casada com o prefeito do município, Waguinho, e mãe de dois filhos Divulgação

Belford Roxo - Representante de Belford Roxo no Congresso Nacional, a deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) busca a reeleição como uma das principais vozes não só do município, mas da Baixada Fluminense. Através da sua atuação, e envio de emendas parlamentares, municípios de todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro registram avanços nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e geração de empregos.Daniela chegou a Brasília para exercer o seu primeiro mandato com a experiência de ter exercido a função de secretária de Assistência Social de Belford Roxo. Formada em Pedagogia, casada com o prefeito do município, Waguinho (União Brasil), mãe de dois filhos, a deputada vem trabalhando para garantir um futuro próspero para crianças e jovens, além de ser uma das parlamentares mais atuantes em defesa dos direitos das mulheres e idosos.É de Daniela do Waguinho, a autoria da Lei que instituiu o 13 de março como Dia Nacional da luta contra a Endometriose, e a Semana de Educação Preventiva sobre a doença; além de projetos que asseguram gratuidade de justiça para mulheres vítimas de violência doméstica; mudança no Código Penal para aumentar a pena de estupro de vulnerável; e notificação imediata às autoridades sanitárias em caso de suspeita ou confirmação de maus-tratos e violência contra idosos. A deputada federal também foi a relatora da lei que obriga o SUS a realizar exame de ultrassonografia mamária como forma de prevenção do câncer de mama.Para o município de Belford Roxo, Daniela do Waguinho destinou recursos para construção de creches e escolas, equipar as unidades de ensino, aquisição de veículos e ônibus escolares. Além de obras de asfalto, pavimentação e saneamento em bairros, entre eles Shangrilá e São Leopoldo; construção do Hospital da Mulher; implementação do espaço 4.0 com aquisição de computadores para capacitação de jovens e uso pela população; e entrega de 60 computadores para atender os espaços de assistência social - CRAS e CREAS.“Ser deputada pelo Estado do Rio é muito gratificante. Tenho me esforçado e estudado muito, venho aprendendo coisas que antes eu não sabia, e hoje eu me sinto feliz em dizer que honrei todos os votos que eu tive em 2018. Agradeço ao carinho de todos que me abordam nas ruas, é com a ajuda de toda a população, e com a graça de Deus, que teremos mais um mandato, trabalhando para fazer nosso estado avançar ainda mais. Tem muito a ser feito por todos os municípios, em especial a minha querida Baixada Fluminense”, afirma a deputada federal Daniela do Waguinho.