A roda de conversa contou com a participação de enfermeiros e administradores da Atenção BásicaDivulgação / Zayra Lisboa

Belford Roxo – Para assegurar à população uma saúde de qualidade e humanizada, a Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA), realizou uma capacitação no formato de roda de conversa sobre o pré-natal para enfermeiros e administradores da atenção básica e especializada no novo Teatro da Cidade, situado no bairro Piam.



O ginecologista e obstetra Roger Dias foi o principal palestrante do evento Divulgação / Zayra Lisboa

De acordo com a secretária executiva do Paismca, Cristiane Borges, a capacitação teve o objetivo de aprimorar o atendimento. “Possibilitando assim um acompanhamento humanizado partindo do princípio básico de que o cuidado com o outro passar não só por atendimento técnico condizente, mas também por abordagem individualizada, acolhimento cordial, escuta ativa e atenta, empatia, atenção, ética e respeito a integralidade do ser humano em todos os seus aspectos de qualidade das gestantes da cidade”, explicou.

A conversa foi conduzida pelo ginecologista e obstetra da Clínica da Mulher, Roger Dias, com a participação da Superintendência de Vigilância Epidemiológica.