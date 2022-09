Durante o projeto foram realizadas diversas atividades em cinco escolas - Divulgação / Kleber Sedrez

Publicado 26/09/2022 15:20 | Atualizado 26/09/2022 15:24

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realizou na última semana, entre os dias 19 a 23 de setembro, o projeto “Quem São Elas”. A apresentação ocorreu em formato de espetáculo com o tema: avanço do protagonismo feminino na história da humanidade. Alunos do 5º ao 9º ano da rede municipal de ensino participaram do evento, que teve o intuito de despertar a confiança, empoderamento e a busca pelos sonhos. Na Escola Municipal Belford Roxo foram montadas duas oficinas de contação de histórias.



O projeto "Quem são Elas" teve como um dos objetivos incentivar a leitura Divulgação / Kleber Sedrez

O evento foi realizado nas escolas municipais Belford Roxo, Professor Edson Santos, Heliópolis, Ciep Municipalizado Vinícius de Moraes e Ciep Municipalizado Gustavo Capanema. O projeto ainda contemplou ações de incentivos à leitura com distribuição gratuita de livros. E ações formativas por meio de jogos para conscientizar a importância da arte e cultura. A iniciativa foi uma realização da Mercúrio Cultural, pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Bayer e apoio da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Cultura e CX Projetos.

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou a importância desse tipo de ação. “É muito prazeroso ver a aceitação das crianças e adolescentes. Nossa missão aqui foi estimular esse hábito que transforma vidas”, resumiu.