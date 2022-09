As meninas da Cia WL Arts foram muito aplaudidas em Santa Amélia - Divulgação / PMBR

As meninas da Cia WL Arts foram muito aplaudidas em Santa AméliaDivulgação / PMBR

Publicado 27/09/2022 18:21 | Atualizado 27/09/2022 18:22

Apesar do tempo frio, as meninas fizeram uma boa exibição na praça Divulgação / PMBR

Belford Roxo - As meninas da Cia WL Arts deram um show em sua apresentação na Praça de Santa Amélia, em Belford Roxo. O frio não inibiu a vontade de prestigiar o grupo que recentemente competiu no Festival de Dança de Campos de Jordão, onde conquistou nove troféus. O espetáculo foi acompanhado por mais de 100 pessoas e teve a parceria e incentivo da Secretaria Municipal de Cultura.“Essa foi uma maneira também de promover o acesso da arte à população, visto que o evento foi realizado em um espaço aberto para quem quisesse assistir. Vamos em frente trabalhando em busca de estreitar ainda mais esse laço com a cultura e os moradores”, destacou o secretário da pasta, Bruno Nunes.