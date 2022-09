No Dia D foram vacinados mais de 11 mil animais, sendo 9.114 cachorros - Divulgação / PMBR

A campanha de vacinação antirrábica envolveu 123 profissionais Divulgação / PMBR

Belford Roxo - Com o objetivo de intensificar a imunização dos cães e gatos de Belford Roxo, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Controle de Zoonoses realizou o. Foram 15 pontos espalhados pela cidade simultaneamente vacinando 11.503 (9.114 cachorros e 2.389 gatos) a partir dos três meses de idade. Lembrando que o setor realizou dias antes uma capacitação para os supervisores sobre as orientações estabelecidas pela Secretaria Estadual de Saúde. Foram 123 profissionais envolvidos no Dia D.Em outubro acontece a segunda etapa da campanha com outro Dia D de imunização ainda a ser definido. “Acreditamos que o combate às zoonoses, ou seja, doenças que podem ser transmitidas de animais A humanos, é uma garantia de saúde pública, tanto para nossos cidadãos quanto para os nossos bichinhos, que quase sempre também fazem parte da família”, explicou o subsecretário de Saúde Brayan Lima.