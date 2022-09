Prefeito Waguinho, ao lado de Luiz Roberto, filho homenageado, inaugura a praça Bartolomeu Ferreira - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 28/09/2022 18:13 | Atualizado 28/09/2022 19:07

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), inaugurou na terça-feira (27/09), a Praça Bartolomeu Ferreira Barcelos, no Parque Colonial, Jardim do Ipê. A nova área de lazer tem campo de grama natural; vestiários (masculino e feminino); parque Infantil; academia ao ar livre; pista de caminhada; bancos de concreto e iluminação de led. Durante a cerimônia, Luiz Roberto, filho de Bartolomeu, recebeu uma placa de homenagem junto à filha e neta.



Moradores lotaram a praça, que agora é um dos principais espaços de lazer do bairro Rafael Barreto / PMBR

O prefeito cercado de lideranças locais, também informou que em breve será inaugurado o complexo de saúde com Hospital da Criança, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital da Mulher; além de um centro odontológico completo. Waguinho ressaltou as melhorias no Jardim do Ipê, e nem mesmo a chuva não foi capaz de afastar a multidão repleta de crianças na nova praça. "Nós reestruturamos tudo, fizemos tudo novo. Agora é cuidar da praça, do campo, pois esse espaço é de todas as famílias", reforçou. "Temos trabalhado muito para melhorar a infraestrutura e segurança nessa região. Continuem acreditando, porque estamos presentes e vamos seguir entregando muito mais", concluiu Waguinho.

Canavial antigo



A aposentada Maria Andrade aproveitou a inauguração e se exercitou na academia ao ar livre Rafael Barreto / PMBR

Maria Andrade, 65 anos, aposentada e moradora do bairro há mais de 10 anos, já aproveitou a oportunidade para se exercitar na academia da praça. "Achei tudo muito bom para adultos e crianças. Esse equipamento vai me ajudar muito, é qualidade de vida", salientou. Muito emocionado, Luiz, filho do homenageado, enfatizou a importância desse espaço revitalizado. "Aqui é um grande legado para a Baixada. Antes de falecer, meu pai pediu para darmos continuidade e fazer a manutenção do local, que hoje se transformou em uma praça", relembrou. "Estou agradecido de coração por ver tudo isso acontecer. Quando cheguei aqui só havia pasto de boi, canavial e fazenda. Criamos esse local com muita parceria e amizade entre todos da comunidade", concluiu Luiz, que vive no Parque Colonial há 58 anos.



A criançada aproveitou para utilizar os brinquedos da Praça Bartolomeu Ferreira Rafael Barreto / PMBR

Quem foi Bartolomeu Ferreira Barcelos Márcia Gomes Vieira, 51 anos, dona de casa, mora no Parque Amorim e estava presente para prestigiar a nova área de lazer. “Aqui estava abandonado e a obra deixou tudo muito bonito. Fico muito grata pelo espaço, agora as crianças podem se divertir e aproveitar o espaço”, reforçou.

Bartolomeu Ferreira Barcelos nasceu em 1924 em Cachoeiras de Macacu, município que fica 93 km do Centro do Rio de Janeiro. No início da década de 1960 ele deixou a terra natal e foi morar em Magé. Porém, em 1964, Bartolomeu se fixou no Parque Colonial, em Belford Roxo, onde, com a esposa Luzinete Maria de Moura Barcelos (falecida em 2019), criou os quatro filhos: Luiz Roberto, Jorge Davi (já falecido), Gilberto de Moura e Rosângela de Moura.

Um dos primeiros moradores do Parque Colonial, Bartolomeu Ferreira Barcelos foi o primeiro presidente do Esporte Clube Colonial, agremiação tradicional do bairro. Muito atuante no bairro, ele morreu em 2002.