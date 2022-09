Alemão e os companheiros no treinamento apronto para o jogo contra o Barra da Tijuca - Divulgação

Publicado 28/09/2022 14:54 | Atualizado 28/09/2022 15:09

Belford Roxo - A bola vai rolar do jeito que a torcida gosta, nesta quinta-feira (29/09), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, entre a Sociedade Esportiva Belford Roxo, que recebe o Barra da Tijuca, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca da Série B2. O Belzão conta com a participação dos torcedores para ajudar a conquistar mais uma vitória, como fizeram na Série C. Por isso, a diretoria e seus patrocinadores estão disponibilizando 200 ingressos grátis para quem quiser assistir ao jogo. As cortesias poderão ser retiradas na secretaria do Estádio Nélio Gomes até o início do jogo.“Para o jogo contra o Barra, vamos manter a mesma qualidade que o Mister (técnico) Luciano Moraes vem pedindo para a gente, que é fazer a bola girar e encontrar os espaços. E assim, manter a qualidade do último jogo contra o Mageense, e terminar a partida de uma maneira positiva, balançando a rede com gols", disse o volante Victor Hugo.A Sociedade Esportiva Belford Roxo está no G4 da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), em quarto lugar, com sete pontos.