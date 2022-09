Os serviços acontece de 9h às 17h30 - Divulgação / LIGHT

Os serviços acontece de 9h às 17h30Divulgação / LIGHT

Publicado 27/09/2022 18:46

Belford Roxo - Belford Roxo - A Light interrompe, nesta terça-feira (28/09), o fornecimento de energia elétrica em um total de 12 ruas de cinco bairros de Belford Roxo (Centro, Lote XV, Parque Amorim, Parque São Bento e Vale do Ipê), para a realização de manutenção e ampliação da rede distribuidora. Os serviços acontece de 9h às 17h30.



A Light informou que a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto e poderá haver alterações ou cancelamentos da programação.



Confira abaixo as ruas que terão a energia elétrica suspensa nesta terça-feira (28/09) em Belford Roxo:

CENTRO

ESTRADA TIPOERA (parte)



LOTE XV

RUA SEVERINO JANUARIO DOS SANTOS (parte)

TRAVESSA MARINA (parte)



PARQUE AMORIM

RUA CHILE (parte)

RUA PEREIRA CUNHA (parte)



PARQUE SAO BENTO

AVENIDA JOINVILE (parte)

RUA CLAUDINA (parte)

RUA JOAO PEREIRA DA SILVA (parte)

RUA MANOEL DE SA (parte)

RUA MARIANA LIMA (parte)

RUA SILVA PEIXOTO (parte)



VALE DO IPE

ESTRADA MANOEL DE SA (parte)

RUA ROMA (parte)