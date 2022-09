Gelson Alves e Andreia Pereira destacam a importância do CAPSI - Matheus Breda / PMBR

Publicado 29/09/2022 18:52 | Atualizado 29/09/2022 18:56

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal Executiva de Políticas de Saúde Mental, realizou nesta quinta-feira (29/09), o evento “Café, Papo e Afeto” destinado às famílias e tutores dos usuários no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. O encontro reforçou a importância da saúde mental dos tutores para prosseguir com os cuidados de seus familiares deficientes intelectuais.

A secretária executiva de Políticas de Saúde Mental, Cláudia Polycarpo, mencionou os cuidados necessários. “Esse encontro é uma forma de aproximar e orientar os tutores para que tenham mais protagonismo no desenvolvimento multidisciplinar e interdisciplinar dos usuários”, explicou. “Esse protagonismo é essencial para que o desenvolvimento seja integral. Neste Setembro Amarelo, convidamos os tutores para certificarmos que eles também sejam presentes nessa jornada. Estamos sempre aqui para dar suporte e abertos para escutar”, finalizou Cláudia.

Equipe multidisciplinar que atua no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil Matheus Breda / PMBR

Nesse encontro foram realizadas atividades interativas referentes à autovalorização e acompanhadas de palavras de inspiração através dos psicólogos da Secretaria de Saúde.Com muita gratidão, os tutores Andreia Pereira e Gelson Alves relataram a atenção no qual o CAPSI tem prestado às suas duas filhas com transtorno do espectro autista (TEA). “A equipe tem nos acolhido com muito carinho e nos instruído com os cuidados que devemos ter com as nossas filhas”, afirmou Andreia Pereira. “Já frequentamos a unidade do CAPSI há 5 anos e hoje na palestra recebemos palavras que renovam as nossas energias para dar continuidade aos cuidados, fazendo com que elas sintam-se mais confiantes e preparadas para o mundo”, concluiu Andreia.