O psicólogo Sérgio Davico fez a palestra sobre a campanha d prevenção ao suicídio - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 30/09/2022 17:20 | Atualizado 30/09/2022 17:21

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Executiva de Políticas Públicas de Saúde Mental (Secretaria de Saúde), realizou nesta sexta-feira (30/09), o Fórum Intersetorial da Rede de Atenção Psicossocial no Curso Prognóstico, Bairro das Graças. A convite do setor, o evento que é mensal, contou com a presença de profissionais de diferentes secretarias para falar sobre o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Para falar sobre o tema, o psicólogo ambulatorial da rede com extensão em suicídio, Sérgio Davico, palestrou para o público presente.

A secretária executiva de Políticas Públicas de Saúde Mental, Cláudia Polycarpo, explicou que o tema é sobre a prevenção e a forma de abordagem sobre o suicídio devido ao setembro amarelo, mas que a pauta fica em evidência de janeiro a janeiro. “O mês é só uma questão da campanha, mas o foco não é só em setembro. Ela é a continuidade do nosso trabalho diário de prevenção e autocuidado. Damos ênfase ao amor próprio e sempre observamos os sinais do paciente em relação a essas questões de pensamentos negativos sobre sua vida. Através da escuta do profissional, temos esse olhar atento dentro da família e no meio social”, explicou.

Cláudia ainda ressaltou que a saúde mental trabalha com a atenção psicossocial, que uma rede com uma equipe multidisciplinar com terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, musicoterapeutas, assistentes sociais, enfermeiros, educadores físicos, psiquiatras, nutricionistas e oficineiros atuando nos equipamentos (Capsi, CapsAD e Caps II) de uma forma interdisciplinar. “São feitas reuniões para discutir os casos que passam pela visão de cada profissional para serem encaminhados de acordo com sua necessidade e especialidade”, acrescentou Claudia. Atualmente, os três equipamentos atendem mais de 4.500 pacientes.