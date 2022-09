A SE Belford Roxo acabou sofrendo uma derrota inesperada em casa para o Barra da Tijuca - Edson VHL / SEBR

A SE Belford Roxo acabou sofrendo uma derrota inesperada em casa para o Barra da TijucaEdson VHL / SEBR

Publicado 29/09/2022 19:43

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo foi derrotada de virada pelo Barra da Tijuca, por 2 a 1, nesta quinta-feira (29/09), em casa, no Estádio Nélio Gomes, em partida válida pela 5ª da rodada da Taça Waldir Amaral do Campeonato Carioca da Série B2. O único gol do Belzão foi marcado pelo lateral-esquerdo França.

Com o resultado, os belforroxenses deixaram o G-4 da competição da Federação de Futebol de Rio de Janeiro (Ferj), caindo para a quinta colocação, com sete pontos. "A competição ainda não terminou, temos muitos jogos pela frente, entramos em campo com excelentes jogadores e não perdemos o ritmo de jogo, infelizmente só faltaram mais gols", disse o técnico Luciano Moraes.



Classificação Série B2 do Campeonato Carioca Divulgação / Ferj A Sociedade Esportiva Belford Roxo terá poucos dias para fazer ajustes visando à continuidade da competição. Para tentar voltar ao G-4 da Série B2, os Sinistros de Bel encaram na segunda-feira (03/10), às 15h, o Ceres, no Estádio Leônidas da Silva, em Bonsucesso, na Zona Leopoldina do Rio de Janeiro.