Jogadores treinaram forte no Estádio Nélio Gomes no final de semana visando o jogo contra o Ceres - Divulgação

Publicado 02/10/2022 15:57 | Atualizado 02/10/2022 15:58

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo enfrenta o Ceres, nesta segunda-feira (03/10), às 15h, no Estádio Leônidas da Silva, em Bonsucesso, pela sexta rodada do Campeonato Carioca da Série B2. Para os Sinistros de Bel, é vencer ou vencer, para que o time retorne ao G-4 na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Os belforroxenses ocupam a quinta colocação, com sete pontos, na Taça Waldir Amaral. Apenas os quatro primeiros avançam para as semifinais.



Para o time não perder o foco, após a derrota surpreendente de 2 a 1 para o Barra da Tijuca, na última rodada, os jogadores e a comissão técnica trabalharam forte até o final de semana, corrigindo os erros visando o confronto contra o time de Bangu.



O presidente de Honra Rodrigo Gomes foi ao Estádio Nélio Gomes incentivar o time durante o treino Divulgação “Vamos com força para mais uma partida, pois eu confio nos meus jogadores, sei que temos um dos melhores times desse campeonato, e vamos voltar a ocupar nosso espaço entre os líderes com a próxima vitória. Agradeço à torcida que está sempre junto com o time, incentivando, aplaudindo e sendo o 12º jogador em campo”, disse o presidente de Honra do SE Belford Roxo, Rodrigo Gomes.

Classificação Série B2 do Campeonato Carioca Divulgação / Ferj