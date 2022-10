Os jovens alunos da Escola Amélia Ricci Baroni dançaram na Festa da Primavera - Divulgação

Publicado 01/10/2022 20:38 | Atualizado 01/10/2022 20:44

Belford Roxo – Uma festividade que exaltou a Estação das Flores e o Setembro Amarelo. Assim, a Escola Municipal Amélia Ricci Baroni promoveu a sua Festa da Primavera, nesta sexta-feira (30/09), no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo. O evento teve a participação de alunos, responsáveis, professores, corpo técnico e a comunidade local.



A Festa da Primavera contou com muitas brincadeiras para os alunos Divulgação

À tarde festiva contou com ótima presença de público e apresentações de dança dos alunos. Painéis decorativos com flores exaltavam a estação mais florida do ano. Não faltaram barracas com várias guloseimas com doces e salgados. Brincadeiras animaram estudantes, responsáveis e profissionais de educação.