Márcio Canella foi o deputado estadual mais votado no Rio de Janeiro com 181.274 votos - Divulgação

Publicado 03/10/2022 12:19 | Atualizado 03/10/2022 12:31

Belford Roxo – O deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), de 45 anos, foi reeleito, neste domingo (02/10), de forma arrasadora. O parlamentar chega ao seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) com a maior votação no Estado, com 181.274 votos. O número significativo demonstra o crescimento ainda mais expressivo de Canella, que nas eleições de 2018, já havia sido o segundo mais votado do Rio de Janeiro, com 110.167. Além da ponta da apuração em 2022, teve um crescimento de 71.107 votos.

Márcio Canella tem sua base forte na sua cidade, Belford Roxo, e em toda a Baixada Fluminense. É um amigo e aliado importante do prefeito Waguinho (União Brasil) e da deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil), também reeleita com a maior votação para a Câmara Federal no Rio de Janeiro, na busca de recursos importantes para todas as áreas do município belforroxense.

HISTÓRIA

Márcio Canella foi secretário municipal em Belford Roxo (Serviços Públicos e Casa Civil). Em 2012, foi eleito o vereador mais votado da história belforroxense. Dois anos depois, foi eleito para o primeiro mandato de deputado estadual com maior votação do então Partido Social Liberal (PSL), com 34.495 votos.

Em 2017, foi eleito vice-prefeito ao lado do prefeito Waguinho.

Reelegeu-se deputado estadual em 2018 pelo MDB com 110.167 votos, o segundo mais votado nesta eleição no Rio de Janeiro.