A deputada federal Daniela do Waguinho defende o fortalecimento das mulheres no Congresso Nacional - Divulgação

A deputada federal Daniela do Waguinho defende o fortalecimento das mulheres no Congresso Nacional Divulgação

Publicado 03/10/2022 17:27 | Atualizado 03/10/2022 17:35

Belford Roxo - Gratidão e trabalho são palavras que definem a vitoriosa campanha da deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil). Com 213.706 votos, foi a mais votada do Rio de Janeiro, garantindo a continuidade do mandato em Brasília. Pedagoga e primeira-dama do município de Belford Roxo, Daniela avalia o período eleitoral, aponta os principais desafios para a nova legislatura, e deixa uma mensagem de otimismo à população do Estado do Rio de Janeiro, em especial da Baixada Fluminense.

1. Mais uma campanha eleitoral terminou, qual avaliação a senhora faz desse período, mudou muito em relação a 2018, quando foi a 6ª mais votada do Rio de Janeiro com 136.286 votos?

Daniela do Waguinho: Em 2018 eu estava começando, foi a minha primeira campanha eleitoral. Foram anos de aprendizado e de muito trabalho, mesmo diante da pandemia que enfrentamos. Eu recebi um voto de confiança das pessoas, estudei, aprendi e consegui ser uma parlamentar atuante. Agora, foi uma campanha de prestação de contas. De mostrar o resultado deste trabalho para a Baixada Fluminense e para o Rio de Janeiro e de reforçar o meu compromisso com a população. As pessoas já me conhecem e reconhecem o trabalho que tem sido feito com muita dedicação e empenho. Sei que tenho feito uma política que trouxe e seguirá trazendo resultados.

2. Ser a deputada federal mais votada surpreendeu? O que os eleitores podem esperar da senhora no segundo mandato?

DW: É gratificante receber tanto carinho nas ruas. Com certeza é fruto do meu trabalho. Eu continuo sendo a mesma pessoa, desde 2018. Nunca deixei de andar nas ruas da Baixada Fluminense, de fazer a feira... E, na campanha, eu pude conhecer, conversar e ouvir milhares de pessoas, suas necessidades, seus sonhos e o que esperam de um representante político. Meu compromisso é seguir honrando cada voto recebido. O meu mandato será sempre focado em transformar a vida das pessoas através de recursos para os municípios e de projetos de lei que façam a diferença.

Deputada Daniela do Waguinho fala para multidão em Belford Roxo em comício para agradecer a reeleição Divulgação

3. Quais as prioridades da senhora na Câmara dos Deputados? É gratificante receber tanto carinho nas ruas. Com certeza é fruto do meu trabalho. Eu continuo sendo a mesma pessoa, desde 2018. Nunca deixei de andar nas ruas da Baixada Fluminense, de fazer a feira... E, na campanha, eu pude conhecer, conversar e ouvir milhares de pessoas, suas necessidades, seus sonhos e o que esperam de um representante político. Meu compromisso é seguir honrando cada voto recebido. O meu mandato será sempre focado em transformar a vida das pessoas através de recursos para os municípios e de projetos de lei que façam a diferença.

DW: Quero dar andamento às propostas que já iniciamos, principalmente na luta por melhorias nas áreas da saúde, educação, primeira infância, assistência social e em defesa dos autistas, dos idosos e das mulheres.



4. Na avaliação da deputada, quais os principais desafios do Congresso Nacional na nova legislatura, a partir do ano que vem?

DW: Ainda há muito para ser feito pelo nosso país e, claro, pelo meu estado do Rio de Janeiro. Precisamos cuidar das nossas crianças, jovens, das famílias e dos idosos e lutar contra a desigualdade social. A educação pública precisa ser fortalecida, com mais infraestrutura e profissionais capacitados para formarem os cidadãos de amanhã. Também é preciso fomentar a geração de empregos, com capacitação técnica, trazer mais qualidade de vida para as pessoas mais necessitadas, como os nossos autistas, e seguir combatendo a violência contra as mulheres, com leis mais rígidas e eficazes.

Na companhia do marido e prefeito de Belford Roxo, Waguinho, no comício de agradecimento em Heliópolis Divulgação

5. Deixe uma mensagem para a população do Estado do Rio de Janeiro, em especial da Baixada Fluminense. Ainda há muito para ser feito pelo nosso país e, claro, pelo meu estado do Rio de Janeiro. Precisamos cuidar das nossas crianças, jovens, das famílias e dos idosos e lutar contra a desigualdade social. A educação pública precisa ser fortalecida, com mais infraestrutura e profissionais capacitados para formarem os cidadãos de amanhã. Também é preciso fomentar a geração de empregos, com capacitação técnica, trazer mais qualidade de vida para as pessoas mais necessitadas, como os nossos autistas, e seguir combatendo a violência contra as mulheres, com leis mais rígidas e eficazes.

DW: Gostaria de agradecer a todos pelo carinho e pela confiança. Essa campanha pode ser resumida nessas duas palavras. Vocês são a minha energia, o meu combustível e a minha maior motivação. Por isso, o meu compromisso é com cada um de vocês. Reafirmo que seguirei lutando para realizar uma política de resultados como a representante de vocês em Brasília. Quero mudar a vida das pessoas do nosso estado, trazendo mais dignidade e qualidade de vida para todos.