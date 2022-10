O prefeito Waguinho (ao centro) destacou que as votações históricas de Daniela do Waguinho e Márcio Canella são frutos de um trabalho diário nas ruas - Divulgação / Rafael Barreto

O prefeito Waguinho (ao centro) destacou que as votações históricas de Daniela do Waguinho e Márcio Canella são frutos de um trabalho diário nas ruasDivulgação / Rafael Barreto

Publicado 03/10/2022 18:42 | Atualizado 03/10/2022 18:50

Belford Roxo - Encerradas as eleições, Belford Roxo ganhou uma grande visibilidade política. Tudo porque o município emplacou os dois parlamentares mais votados no Estado do Rio de Janeiro. A deputada federal Daniela do Waguinho ficou em primeiro lugar e "leva na bagagem para Brasília" os 213.706 votos conquistados em seu segundo mandato. Para a Assembleia Legislativa (Alerj), o deputado estadual Marcio Canella, que está em seu terceiro mandato, chega com a autoridade de quem emplacou 181.274 votos, total que lhe deu o título de deputado estadual mais votado no Estado do Rio de Janeiro.

Ambos os parlamentares são do partido União Brasil e tiveram o apoio do prefeito Waguinho, que saiu do pleito como o principal nome político do Estado. Cabe destacar que Waguinho é presidente estadual do União Brasil, partido que elegeu oito deputados estaduais no Rio de Janeiro e seis deputados federais, somando mais de um milhão de votos. Só na Baixada Fluminense foram mais de 400 mil.



O prefeito Waguinho destacou que o desempenho do partido e as votações históricas de Daniela do Waguinho e Márcio Canella são frutos de um trabalho diário nas ruas. Em seu segundo mandato e sendo aprovado por mais de 80% da população, Waguinho frisou que a transformação implementada em Belford Roxo é fruto de um trabalho conjunto. “A deputada Daniela do Waguinho vai aos Ministérios em Brasília lutar por recursos para a nossa cidade. Tudo que ela consegue e o governo federal repassa ao município, aplico em diversos setores para melhorar a qualidade de vida da população. A mesma coisa é o deputado Marcio Canella, que está sempre pedindo ao governador Cláudio Castro mais recursos para o município. Sem o trabalho desses dois deputados, creio que ficaria difícil administrar”, disse Waguinho.



A deputada Daniela do Waguinho comemorou muito a vitória. Ela enfatizou que ser a primeira colocada no Estado é motivo de muito orgulho. “Isso prova que a população está entendendo o meu trabalho em Brasília buscando sempre recursos para que a Prefeitura possa investir. A votação histórica também me dá mais responsabilidade, mas tenho certeza que vamos fazer um excelente mandato”, argumentou, agradecendo a todos os eleitores.



Em seu terceiro mandato, o deputado estadual Márcio Canella também é só euforia com o primeiro lugar. Aliado do prefeito Waguinho dede 2016, quando se elegeu vice-prefeito na chapa, Canella argumentou que sempre confiou em seu trabalho e demonstrou gratidão. “Agradeço à população pela votação e coloco-me à disposição do prefeito Waguinho para ser um soldado do município na Alerj em busca de recursos para Belford Roxo”, arrematou.