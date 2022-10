Prefeito Waguinho com o pastor Francisco Soares no lançamento das obras - Rafael Barreto / PMBR

Prefeito Waguinho com o pastor Francisco Soares no lançamento das obrasRafael Barreto / PMBR

Publicado 03/10/2022 18:19 | Atualizado 03/10/2022 18:23

Belford Roxo - O bairro Bela Vista, em Belford Roxo, está recebendo obras de infraestrutura. A Prefeitura já começou a atuar em localidades vizinhas como Vila Magalhães e Nova Aurora. E no último sábado (01/10), o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), anunciou a extensão das obras na região de Bela Vista, que receberá intervenções de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação em 21 ruas, somando três mil toneladas de asfalto beneficiando 3.448 pessoas.

Prefeito Waguinho analisa o projeto que irá beneficiar 21 ruas no bairro Bela Vista Rafael Barreto / PMBR

Waguinho cumprimenta o pastor Francisco, que há 39 anos mora em Bela Vista Rafael Barreto / PMBR

O prefeito Waguinho explicou que além das 21 ruas, estão sendo incluídas também no projeto mais 10 no bairro. Em Vila Magalhães, o valão já foi canalizado e construída uma área de lazer. A escola para 250 alunos está sendo licitada. “A principal rua que liga Bela Vista às Vila Magalhães será saneada e receberá asfalto. Hoje estamos anunciando o início das obras em Bela Vista para que em seguida entre a iluminação em led”, anunciou Waguinho.Em seguida, a fala de Waguinho se voltou para a segurança pública, onde prometeu levar mais dignidade à população. "Prezamos pela segurança de todos. Entrarei em contato com o Governo do Estado para que, através de uma parceria, possamos construir uma Companhia Destacada na região. E, para finalizar, tenho o compromisso de implementar uma linha de ônibus que vai ligar a Vila Magalhães até o Centro de Belford Roxo", concluiu Waguinho.Há 39 anos no bairro, o pastor Francisco Soares Santiago, 71, contou que o local era um sofrimento, mas hoje é um sonho que está se realizando. “Os outros gestores que passaram por aqui só prometiam e não faziam. E quando o Waguinho veio, questionamos, mas nossa cabeça mudou depois que ele mostrou para os projetos. Ele trouxe a mudança e história para Belford Roxo. E é muito importante estarmos sendo cuidados e estaremos sempre juntos para ajudar”, disse.