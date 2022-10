O atacante Hudson Moreira marcou o gol da vitória sobre o Ceres - Edson VHL / SEBR

Publicado 03/10/2022 19:26 | Atualizado 03/10/2022 19:31

Belford Roxo - Na tarde desta segunda-feira (03/10), no Estádio Leônidas da Silva, em Bonsucesso, a Sociedade Esportiva Belford Roxo venceu o Ceres por 1 a 0, pela sexta rodada da Taça Waldir Amaral, do Campeonato Carioca da Série B2. O gol do triunfo na Zona da Leopoldina do Rio de Janeiro foi marcado pelo atacante Hudson Moreira. Com o resultado, os belforroxenses retornaram para o G-4, com dez pontos, ocupando a terceira colocação na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj)."Estou feliz por ter feito o gol decisivo da partida e que colocou, nosso time definitivamente entre os quatro melhores da competição. Estamos focados e queremos ser os campeões", disse Hudson.A SE Belford Roxo entrou em campo no primeiro tempo com vontade de vencer, mas enfrentou a resistência do Ceres e a primeira etapa terminou sem gol.Na etapa complementar, a equipe belforroxense empurrada pela torcida, arriscou várias finalizações. Aos 35 minutos, o meia Jean Cláudio cruzou para o centroavante Paquetá escorar, para o atacante Hudson Moreira fazer o gol da vitória de 1 a 0.